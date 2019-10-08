Представители «Единой коммунистической партии Грузии» и грузинской общественной организации «Дружба и справедливость» намерены с 10 октября начать акции протеста в Гори с требованием восстановить памятник Иосифу Сталину в центре города.

Первая акция пройдет 10 октября на территории дома-музея Сталина в Гори, сообщил журналистам во вторник председатель городской партийной организации Алеко Лурсманашвили.

«Акции примут систематический характер. Мы требуем, чтобы памятник вернули на его первоначальное место — на центральную площадь Гори», — сказал Лурсманашвили журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в партии понимают, что это сложная задача, поэтому коммунисты и представители организации «Дружба и справедливость» постараются добиться как минимум того, чтобы памятник был установлен в сквере рядом с домом-музеем.

В свою очередь, в организации «Дружба и справедливость» заявили журналистам, что до проведения акций в правительство Грузии и местные органы власти будут отправлены письма с соответствующим требованием.

«Памятник был демонтирован незаконно. Мы неоднократно обращались в правительство с требованием его восстановить, но власти никак не отреагировали», — заявили в организации.

Между тем, председатель сакребуло (городского собрания) Горийского муниципалитета Давид Размадзе заявил журналистам, комментируя вышеуказанные требования, что не считает оправданным вернуть памятник Сталину в центр города, так как, по его словам, по этому вопросу среди населения мнения расходятся.

Также он заявил, что сакребуло не может принять такое решение самостоятельно, так как памятник находится на балансе Минкультуры Грузии.

Minval.az