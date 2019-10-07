Смерть бывшего руководителя эстонского отделения датского банка Danske bank Айвара Рехе (Aivar Rehe) произошла в результате самоубийства, заявил в понедельник СМИ министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme).

«Получил подтверждение от полиции после проведенных исследований и процедур делопроизводства, что речь идет о суициде, и у меня нет никаких оснований думать о чем-то ином», — сообщил министр (цитата по «Интерфаксу»).

Смерть Рехе произошла 23 сентября. Полиция обнаружила тело 25 сентября в саду его дома. Как позже оказалось, сотрудники органов не проверили дом и его окрестности по просьбе родственников, которые не хотели нарушения их покоя.

Действия полиции вызвали критику в обществе. 27 сентября министр дал распоряжение предоставить ему обзор связанных с исчезновением, поисками и обнаружением Рехе обстоятельств и дальнейших действий.

Как сообщила в понедельник пресс-служба МВД, Департамент полиции и пограничной охраны признал, что при поиске экс-банкира были допущены ошибки.

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