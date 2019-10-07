Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и председателю правительства страны, сообщает РИА Новости.

«В целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, постановляю: повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в документе. Уточняется, что речь идет об указе «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя указ, отметил, что это увеличение зарплат является плановой индексацией.

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