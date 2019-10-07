Музыкант, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, как более десяти лет назад пытался отдать президенту России Владимиру Путину $100. Об этом он сообщил в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, инцидент произошел после гала-концерта в Кремле, музыканта пригласили в зал к главе государства, где Путин подарил Расторгуеву кортик. Тогда лидер «Любэ» вспомнил про «народную примету», согласно которой, если человек дарит другому холодное оружие, его нужно отблагодарить монетой любого достоинства, чтобы не поссориться.

«В кармане завалялась 100-долларовая бумажка. Я ему протягиваю, типа шутка такая. Он среагировал: нормально. Оценил», — заявил Расторгуев, отметив, что Путин не взял деньги.

Музыкант также рассказал НТВ, что слышал много анекдотов от Владимира Путина, однако всегда удивляло, как президент может шутить на серьезных мероприятиях. «У него абсолютно фантастическое чувство юмора, он шутит очень удачно, прям в тему», — сказал Расторгуев.

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