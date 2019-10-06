Водитель такси отказался везти экс-президента Украины Петра Порошенко, когда тот внезапно решил уехать этим видом транспорта после акции «Нет капитуляции» на майдане.

Как сообщает «Лайф», очевидцы сняли на видео, как бывший лидер страны с женой подходит к машине, заглядывает в автомобиль, чтобы договориться с водителем, а затем некоторые окружающие начинают смеяться, очевидно, слыша ответ «Нет» от хозяина авто. Другие, наоборот, решили поддержать бывшего президента и начали скандировать: «Порошенко, Порошенко!»



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