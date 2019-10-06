В ряде городов Украины и за границей люди собрались на вече с требованием не допустить капитуляции Украины.

По данным организаторов, вече запланировано в более 30 городах Украины, а также за границей, сообщает украинский интернет-сайт nv.ua.

Активисты и неравнодушные граждане собираются по всей Украине, чтобы выразить свои требования власти.

# Харків на Віче представники різних ГО беруть слово та зазначають, що хоча поміж ними багато ідеологічних розбіжностей, всі сходяться в одному – ніякої капітуляції України! pic.twitter.com/ebRuN1Zde8 — IT Sector Харків (@itsector) 6 октября 2019 г.

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