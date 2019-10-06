В ряде городов Украины и за границей люди собрались на вече с требованием не допустить капитуляции Украины.
По данным организаторов, вече запланировано в более 30 городах Украины, а также за границей, сообщает украинский интернет-сайт nv.ua.
Дніпро, підтягуйтесь на Віче! pic.twitter.com/jMxeLk7LFy
— 🇺🇦Денис Днепр 🔱🇪🇺 (@dendnepro) 6 октября 2019 г.
Активисты и неравнодушные граждане собираются по всей Украине, чтобы выразить свои требования власти.
Знов скажете-мало прийшло?Запоріжжя не здасться,я певна! pic.twitter.com/tiAnteREBM
— Фосий тві (@fosyavtwi) 6 октября 2019 г.
#Ні_Капітуляції #Львів pic.twitter.com/T2KHqrugiG
— Андрій Andimko (@Andimko) 6 октября 2019 г.
# Харків на Віче представники різних ГО беруть слово та зазначають, що хоча поміж ними багато ідеологічних розбіжностей, всі сходяться в одному – ніякої капітуляції України! pic.twitter.com/ebRuN1Zde8
— IT Sector Харків (@itsector) 6 октября 2019 г.
#Харків на майдані Свободи збираються харків’яни на Віче pic.twitter.com/f07xeUGSj5
— IT Sector Харків (@itsector) 6 октября 2019 г.
Рівно в 12:00 в #Вінниця розпочалось Народне Віче! pic.twitter.com/VwQWkJ6gAX
— Капітан Прайс (@Price_Cap_UA) 6 октября 2019 г.