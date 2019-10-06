В ряде городов Украины и за границей люди собрались на вече с требованием не допустить капитуляции Украины.

По данным организаторов, вече запланировано в более 30 городах Украины, а также за границей, сообщает украинский интернет-сайт nv.ua.

Активисты и неравнодушные граждане собираются по всей Украине, чтобы выразить свои требования власти.

Minval.az