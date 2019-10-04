Российский адвокат Илья Новиков будет защищать пятого президента Украины, народного депутата от партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко в ряде уголовных производств. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба партии, пишет «Гордон».

«Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью к стране-агрессору, в частности, в уголовном производстве о прохождении украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации [президента Виктора] Януковича Андрея Портнова. В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно», – говорится в сообщении.

В «Европейской солидарности» отмечают, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине, в российских судах он защищает украинских граждан, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях. В частности, Новиков является адвокатом военных моряков, которые вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Minval.az