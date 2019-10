Люксембургский футбольный клуб «Дюделанж» извинился перед азербайджанским «Карабахом» за провокацию с дроном и флагом сепаратистского режима оккупированного Нагорного Карабаха, который появился над полем во время матча обеих команд в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

We apologize to guests from Azerbaijan. We have nothing to do with this provocation. We’ll figure out! pic.twitter.com/xh5IFonIlV

