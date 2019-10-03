Вечером в четверг в Тавушской области Армении погиб военнослужащий-контрактник Мушег Жирайрович Абовян. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Мушегу Абовяну было 28 лет, он был жителем села Кохб Тавушской области. В муниципалитете Кохба корреспонденту Sputnik Армения сообщили, что военнослужащего не успели доставить в госпиталь.

«Он получил ранение в челюстно-лицевой области. Мушег был не женат, жил с родителями и сестрой», — добавили в сельской администрации.

Minval.az