Президент России Владимир Путин отправил в отставку ряд высших должностных лиц силовых органов, включая пятерых генералов. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, от должностей освобождены глава управления ФСИН по Владимирской области, генерал-майор Андрей Виноградов; начальник ГУ МЧС по Республике Коми генерал-майор Александр Князев; глава СУСК России по Калининградской области генерал-лейтенант Виктор Леденев; замначальника ГУ МВД по Новосибирской области и глава областного ГСУ генерал-майор Андрей Неупокоев; а также главный инспектор МВД России генерал-майор Эдуард Соболь.

Кроме того, Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко и прокуроров Томской и Воронежской областей — Виктора Романенко и Николая Шишкина соответственно.

О причинах увольнения не сообщается.

Minval.az