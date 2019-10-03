Армения закупит новую технику для радиомониторинга.

Как передает Sputnik Армения, постановление об этом было принято на заседании правительства Армении в четверг.

Как заявил на заседании министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян, в последний раз оборудование для мониторинга радиочастот закупалось в начале 2000-х, более 15 лет назад и уже устарело, учитывая, как быстро меняются технологии в телекоммуникациях. Поэтому сейчас надзорным органам республики трудно проверять, кто и какие радиочастоты занимает: нет нового оборудования, нет и надежных замеров.

«Из-за этого мы, кстати, не можем пожаловаться в Международный союз электросвязи и потребовать, чтобы некоторые соседние страны не распространяли радиовещание на наши приграничные области. Но, для такой жалобы, необходимо предъявить доказательства, а пока мы этого сделать не можем», — заявил Аршакян.

Этим дело не ограничивается. За радиочастотами нужно следить для бесперебойной работы полиции и скорой помощи, а также для беспрепятственного радиовещания лицензированных радиостанций.

Всего на замену оборудования будет выделено 8,1 миллиарда драмов (17 миллионов долларов). Перед этим министерство высокотехнологичной промышленности изучит, какие для этого есть производственные возможности у армянских компаний.

Minval.az