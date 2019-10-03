Басманный суд Москвы арестовал до 30 ноября заместителя гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.

Александров был задержан 2 октября по подозрению в махинациях при заключении юридических сделок. Ему инкриминируется статья о хищении в особо крупном размере.

Вместе с ним были также арестованы адвокаты Дина Кибец, Александр Сливко и экс-глава юридического департамента авиакомпании Татьяна Давыдова.

По версии следствия, замгендиректора «Аэрофлота» в 2016-2017 годах необоснованно перевел 250 миллионов по договору на оказание юридических услуг, затем эти средства были похищены.

Партнером авиакомпании стала юрфирма, где работали Дина Кибец и Александр Сливко, которым платили 350 евро в час, хотя свою работу они не выполняли.

Как сообщает издание «БФМ.РУ», Владимир Александров является этническим армянином – уроженцем Узбекистана. Отмечается, что он в 2004 году сменил армянское имя и фамилию Армен Абалян на Владимир Александров.

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