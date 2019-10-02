Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в ходе визита в Ереван 1 октября Владимир Путин встретился с супругой находящегося под арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна Беллой Кочарян.

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«Да», — сказал Песков агентству «Интерфакс», отвечая на вопрос, имела ли место такая встреча.

Руководитель офиса второго президента Армении Виктор Согомонян также подтвердил встречу Путина с Беллой Кочарян. «Да, встреча была», — сказал Согомонян.

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