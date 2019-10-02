Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Александром Лукашенко 4 октября примет участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который состоится в Житомире, передает «Интерфакс».

«Во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества. В рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси», — сообщает в среду пресс-служба украинского президента.

Minval.az