Западные страны взяли курс на подмену международных конвенций собственными правилами. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.

«Неотъемлемой частью международного права, наряду с резолюциями Совета Безопасности, являются универсальные конвенции. Запад и их хотел бы подменить своими «правилами», как это произошло в ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия], чей Технический секретариат путем противоправных манипуляций и бесцеремонного давления незаконно получил атрибутивные функции в прямое нарушение Конвенции по химоружию и исключительных прерогатив Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.

Министр подчеркнул, что продолжаются игры вокруг конвенций, обязывающих все страны обеспечивать языковые, образовательные, религиозные и иные права нацменьшинств. «Наши западные коллеги и здесь руководствуются своими «правилами»: закрывают глаза на открытое лишение нацменьшинств соответствующих прав, потворствуют сохранению в Европе позорного феномена безгражданства», — отметил он.

По словам Лаврова, курс западных стран на ревизию международного права «все чаще проявляется и в настойчивой линии на переписывание итогов Второй мировой войны, оправдание множащихся проявлений неонацизма, вандализма в отношении памятников освободителям Европы и жертвам Холокоста».

«Свои «правила» у Запада и в отношении Балкан, где проводится открытый курс на подрыв решений СБ ООН по косовскому и боснийскому урегулированию», — добавил Лавров.

«На наш взгляд, причина нынешнего положения дел заключается прежде всего в нежелании стран, объявивших себя победителями в холодной войне, считаться с законными интересами всех остальных государств, принять реалии объективного хода истории», — подчеркнул он.

Как отметил глава МИД РФ, Западу трудно смириться с тем, что его «длившееся веками доминирование в мировых делах тает».

«Появились и укрепляются новые центры экономического роста и политического влияния. Без них не найти устойчивого решения глобальных проблем, совладать с которыми можно лишь на прочной основе Устава ООН — через баланс интересов всех государств», — обратил внимание министр.

Minval.az