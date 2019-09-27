Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы телефонного разговора лидеров Украины и США. Он выразил надежду, что в отношениях Москвы и Вашингтона до подобных ситуаций не дойдет, передает ТАСС.

«Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем», — сказал Песков.

По его словам, как правило, подобная информация носит гриф «секретно» или «совершенно секретно». Он отметил, что стенограмма беседы украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа была опубликована по взаимному согласию сторон.

25 сентября Белый дом рассекретил стенограмму разговора между Трампом и Зеленским. Это произошло после того, как некий сотрудник разведки США сообщил своему начальству, что узнал о попытке Трампа использовать свои полномочия для вмешательства другой страны в президентские выборы в 2020 году. Жалоба стала поводом для начала процедуры импичмента.

Из стенограммы следует, что Трамп просил Зеленского подробно изучить ситуацию с Хантером Байденом, сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, который уже заявил о планах участвовать в выборах. Байден-младший работал в украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings, которую подозревали в отмывании средств. Однако дело против компании свернули после увольнения генпрокурора Виктора Шокина.

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