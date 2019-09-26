Пассажирка китайской авиакомпании Xiamen Airline, пожаловавшись на духоту в самолете и открыла аварийный выход, чтобы проветрить его.

Инцидент произошел в международном аэропорту Тяньхэ. Воздушное судно только готовилось ко взлету, в то время как женщине стало невыносимо душно, передает агентство «Спутник».

Стюардессы предупредили сидящую у аварийного выхода пассажирку, что дверь открывать запрещено. Однако она заявила, что ей душно, и нарушила правила.

Стоит отметить, что по законодательству Китая правонарушителей, которые наносят ущерб воздушному судну, могут арестовать на 10-15 суток.



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