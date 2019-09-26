Представитель Китая в ходе выступления на заседании Совзбеза ООН обвинил Соединенные Штаты в политике двойных стандартов в борьбе с терроризмом. Поводом послужило заявление представителя США Джонатана Коэна о нарушении Пекином прав мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

В ответ заместитель постпреда КНР при ООН У Хайтао призвал международное сообщество отказаться от двойных стандартов в противодействии терроризму.

Комментируя ситуацию в СУАР, Хайтао заявил, что в данном случае речь идет об «антитеррористических мерах», благодаря которым удалось сдержать распространение терроризма.

До этого замгоссекретаря США Джон Салливан обвинил Китай в нарушении религиозных прав мусульман на Синьцзяне и разрушении множества мечетей. Пекин резко раскритиковал эти заявления.

Minval.az