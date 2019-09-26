Армения хочет оставаться в хороших отношениях и с Россией, и с Евросоюзом, и с Грузией и Ираном.
Об этом заявил в среду премьер страны-агрессора Никол Пашинян, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Россия — наш ключевой стратегический партнер и союзник. Грузия и Иран — наши стратегические соседи. У нас сложились стратегически важная повестка и партнерство с Евросоюзом и его странами – членами», — констатировал он.
«Мы с обеспокоенностью наблюдаем разногласия между нашими друзьями и союзниками, — продолжил Пашинян. — Эта реальность ставит нас под угрозу быть неправильно понятыми некоторыми или даже всеми нашими друзьями».
«Мы хотим оставаться партнерами со всеми этими странами, не испортив отношения с другими», — важно сказал он.
В то же время, по его мнению, «Турция остается серьезной угрозой безопасности» для российского сателлита.