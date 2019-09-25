В Сеуле врачи по ошибке сделали аборт женщине, пришедшей на плановый осмотр. Об этом сообщает CNN.

Медкарты двух пациенток перепутали в клинике. Когда одна из них пришла на плановый осмотр на шестой неделе беременности ей ввели наркоз.

Сообщается, что ни врачи ни медсестры не уточнили имя пациентки перед процедурой. Когда женщина пришла в себя, то оказалось, что ей сделали аборт.

Работники клиники признали свою вину, они находятся под следствием и обвиняются в халатности.

При этом отмечается, что согласно действующему законодательству, аборты в стране остаются запрещенными, и наказывается лишением свободы на срок до одного года.

Minval.az