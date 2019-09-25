«До проведения 1 октября в Ереване саммита ЕАЭС остались считанные дни. Однако большая суматоха творится как с заседанием, так и в связи с прибытием высокопоставленных гостей: армянский истеблишмент был застигнут врасплох, особенно, в связи с предстоящим визитом Путина», — сообщает газета «Грапарак».

«Раньше никогда не было такого, чтобы В. Путин опоздал даже на полсекунды на запланированное в Армении мероприятие, на этот раз мы запланировали начать заседание утром, но, по крайней мере, на данный момент планируется, что Путин прибудет во второй половине дня, и заседание, скорее всего, начнется в полдень», — сообщил высокопоставленный источник в МИД Армении.

Согласно сообщению, армянская сторона сделала все, чтобы В. Путин приехал в Армению на день раньше с ночевкой, но даже относительно проведения заседания утром не было достигнуто соглашения: он примет участие в пленарном заседании ЕАЭС и вернется.

Планируется ли встреча с Николом Пашиняном?

«На данный момент пока не ясно, Проблема в том, что первого числа, с одной стороны, все гости должны участвовать в Евразийском форуме, а с другой стороны, должно быть отдельное заседание, и до сих пор окончательно не определена их поочередность.

Более того, не исключено, что мероприятия начнутся 30 сентября. На данный момент ничего окончательного не известно», — сообщает армянское издание.

На вопрос, в каком режиме президент Ирана Хасан Роухани посетит Армении, с ночевкой, источник ответил: «Участие определенно будет, в каком формате пока не ясно», — пишет газета.

Minval.az