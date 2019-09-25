Государственный штаб по национальной безопасности выпустил «туристическое предупреждение» к сентябрьско-октябрьским праздникам (то есть датам еврейского месяца тишрей, в который отмечаются Рош ха-Шана, Йом-кипур и Суккот), передает 9tv.co.il.

Как напоминают в штабе, джихадистские элементы во всем мире призывают мусульман нападать на Израиль и на евреев – с такими воззваниями выступило руководство ИГИЛа в апреле и «Аль-Каиды» буквально несколько дней назад.

«Аль-Каида» продолжает совершать теракты по всему миру, в особенности на Ближнем Востоке, в Африке и в Азии.

ИГИЛ, несмотря на военное поражение в Сирии и Ираке, также отнюдь не развалился и ведет террористическую деятельность во всем мире и даже сообщает о появлении новых собственных провинций в Турции, Индии и Пакистане.

Поэтому израильтянам крайне не рекомендуется ездить на эти праздники (первый, высший уровень опасности) на Синай.

Кроме того, штаб не рекомендует посещать Турцию, Египет и Иорданию. Во всех этих местах у исламистов-террористов есть развитая инфраструктура и готовность к нападению на евреев, особенно израильтян. В Африке это Марокко, Судан, Тунис, Мали, Нигер, Нигерия, Берег Слоновой Кости, Кения, ЮАР. Там действуют как африканские сателлиты «Аль-Каиды», так и группировки, отождествляющие себя с «Исламским государством».

В Азии тоже наблюдается террористическая активность, особенно в Таиланде, в южной части Филиппин и в индийской провинции Кашмир.

В Западной Европе имеется вероятность единичных терактов и некоторая активность со стороны бывших игиловцев, вернувшихся с ближневосточных войн, а также местных исламистов, проникшихся идеологией ИГИЛа.

Кроме того, не рекомендуется ездить в страны, «опоясывающие Иран» и Ближний Восток – Азербайджан, Грузию, Армению, Туркмению, страны Персидского залива, Африку, центральную и юго-восточную Азию.

В штабе напоминают, что имеются шесть вражеских стран, посещать которые для израильтян запрещено законом – это Ирак, включая курдский регион, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия, Йемен и Иран.

Кроме того, тот или иной уровень опасности присвоен 40 странам и регионам.

1-й уровень опасности (не ехать, а если вы там – немедленно уезжать) на осенние праздники у следующих мест: Синай, Афганистан, Кашмир, Ливия, северная часть Нигерии, Судан, Сомали, остров Минандао и острова Сулу на Филиппинах, Чечня в России, южные провинции Таиланда.

2-й уровень опасности (не посещать, а если вы там – по возможности быстро уехать) присвоен следующим странам и регионам: Индонезия, Алжир, Буркина-Фасо, малоизвестное африканское государство Джибути, Кот д’Ивуар (Берег Слоновой Кости), Того, Мавритания, Мали, регион Кабу-Делгаду в Мозамбике, Малайзия, Нигер, восточная часть Сенегала, Пакистан, западная часть Чада, север Камеруна, Найроби и прибрежная часть Кении, Тунис и Турция.

3-й уровень опасности (избегать посещения) присвоен Арабским Эмиратам, более безопасной части Индонезии, не включающей Суматру, Западное Папуа, Ачех и остров Ява (у этих регионов 2-й уровень опасности), Бахрейну, Иордании, Кувейту, Египту (за исключением более опасного Синая), Катару, Кении (за исключением упомянутых в предыдущем пункте регионов).

4-й уровень опасности (воздержаться от поездок без реальной необходимости и принимать повышенные меры безопасности в этой стране) присвоен Азербайджану, Марокко, Нигерии, Шри-Ланке, Оману.

В штабе напоминают – при поездке в любую из стран, перечисленных в предупреждении, израильтянам настоятельно рекомендуется не писать в социальных сетях о конкретных планах, включая адрес проживания, название отеля, дату и время полетов, туристический маршрут, отмечание местонахождения в реальном времени.

Minval.az