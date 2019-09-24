Генеральный директор МИА «Россия сегодня», известный телеведущий Дмитрий Киселев считает, что Россия стала чемпионом мира по свободе слова. Об этом он заявил на форуме Союза журналистов в Сочи.

«Правительство должно стоять на стороне правды и фактов. И журналист тоже. Сейчас бессмысленно что-то не выкладывать, поскольку мы живем в ситуации, когда запретов нет. Цензура, когда можно было рассыпать свинцовые гранки газеты и газета выйдет с белым полем вместо статьи, — это было больше 100 лет назад. Сейчас белых полей в информации нет. Это в любом случае будет заполнено», — цитирует Киселева РИА «Новости».

Телеведущий выразил мнение, что у российских журналистов сейчас «безбрежная» свобода слова, которая выражается в выборе издания, редактора, политики СМИ. По его словам, в России сейчас можно говорить о чем угодно, тогда как в США — нет.

«У нас вы можете говорить „Я люблю Путина“ либо „Я не люблю Путина“. У нас вы можете говорить „Я люблю геев“ или „Я не люблю геев“. Ну вот есть у человека своя точка зрения. Если вы скажете в Америке, что „Я люблю Путина, но не люблю геев“, то это будет самоубийственная комбинация», — резюмировал он.

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