Неурегулированность карабахского конфликта делает его источником перманентной угрозы безопасности для государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в кавказском регионе. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает Sputnik.

По словам Сидорова, сейчас политический процесс урегулирования активизировался, однако для полного прекращения огня многое предстоит сделать.

«И пока этого не произойдет, карабахский конфликт остается основным источником угрозы региональной безопасности», — сказал Сидоров.

Вторым источником угроз на Южном Кавказе генерал считает деятельность руководства Грузии, открыто позиционирующего страну как плацдарм противодействия России в регионе.

Вашингтон и его союзники в свою очередь оказывают активное содействие Тбилиси, усовершенствуют военные инфраструктуры. Кроме того периодически американские военные корабли заходят в Черное море и проводят там учения.

Как отметил Сидоров, под эгидой США и НАТО на территории Грузии периодически проводятся учения, сценарий и замысел которых сводится к противостоянию с Россией.

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