Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков встретился с первокурсниками факультета журналистики Высшей школы экономики и ответил на их вопросы о «московском деле» и преследовании студента Егора Жукова, сообщает «Медиазона».

В ответ на вопрос о правомерности возбуждения в отношении Жукова уголовного дела за призывы к экстремизму, Песков сказал, что он не может ставить под сомнения действия государства.

На вопрос о «московском деле» пресс-секретарь ответил сравнением мер, которые якобы применяют в России и на Западе по отношению к тем, кто «бросает стаканчики» в полицейских. «У нас, может быть, не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут, а в Америке и Канаде застрелят к чертовой матери. За стаканчик, за газету брошенную!» — приводят слова Пескова издания.

Как уточняет «Медиазона», речь идет о бывшем фигуранте «московского дела» Сергее Абаничеве, которого обвиняли в том, что он бросил стаканчик в правоохранителя во время акции протеста. В итоге суд его оправдал.

Летом в Москве прошла серия протестов из-за политических репрессий и недопуска незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

После акции 27 июля было возбуждено уголовное дело о «массовых беспорядках», некоторых фигурантов которого позже обвинили по другим уголовным статьям или оправдали. В частности, студента Егора Жукова обвинили в призывах к экстремизму через интернет из-за нескольких роликов на его ютуб-канале.

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