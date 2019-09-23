МИД России назвал «вынужденным шагом» подписание договора о ненападении между СССР и Германией, заключенного в 1939 году накануне начала Второй мировой войны. Об этом МИД заявил на своей странице во «ВКонтакте».

В министерстве считают, что пакт Молотова-Риббентропа «позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года» и вступить в нее «на стратегически более выгодных рубежах». «Тем самым были спасены сотни тысяч жизней», — считают в МИД.

В ведомстве отметили, что Советский Союз подписал договор с гитлеровской Германией после того, как не смог заключить с Англией и Францией соглашения о взаимопомощи.

Minval.az