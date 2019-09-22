Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Русской православной церкви Димитрий Смирнов рассказал, как избил ребенка, чтобы отучить его от привычки употреблять нецензурную лексику, сообщает 22 сентября «Интерфакс».

Воспитанники детского дома «Павлин» задали священнику вопрос, как не ругаться матом. Он ответил, что «это очень просто». По его словам, один из его подопечных мальчиков однажды при нем ругался матом, тогда священник ему «дал по роже и вот он уже пять лет не ругается».

Смирнов подчеркнул, что это эффективный способ, но лучше «обойтись без него». При этом он добавил, что «может помочь» – «дать по морде – и все, лечится мгновенно».

Глава патриаршей комиссии призвал подростков отказаться от матерщины. По его мнению, «лучше стихи сочинять, чем говорить на языке, на котором говорит всякая пьянь, ворье, наркоманы, которые ничего не могут создать – только могут все портить».

Он добавил, что «ругаться – это любой болван может, это нетрудно», а научиться сочинять стихи гораздо сложнее.

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