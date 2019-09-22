24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками, сообщает Mirror.

Врачи предположили, что новорожденная изначально была частью тройни, двое детей которой срослись вместе. Близнец девочки родился без патологий.

Дополнительные руки и ноги у младенца планируют удалить.

«У нее были небольшие проблемы с дыханием. Мы подключили девочку к кислороду, сейчас ее состояние стабильно. Ребенка направят в больницу Джайпура для проведения операции и дальнейшего лечения», — рассказал доктор Рохитеш Мина.

Он добавил, что в беременность мать не делала УЗИ и не знала о том, что у нее будут близнецы.