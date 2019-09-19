На сайте НАТО опубликована статья эксперта альянса по морской безопасности Пола Бэкли, в материале упоминаются события в «море Азимова» (Sea of Asimov).

Статья называется «Почему важно обеспечивать свободный доступ к морю? Откройте для себя роль морского эксперта НАТО», передает РИА «Новости».

Бэкли подчеркивает, что мины и субмарины позволяют препятствовать «свободе доступа к морям», необходимой для «экономик, инфраструктуры, свободы и образа жизни» государств-членов НАТО.

При этом эксперта альянса ссылается на события в Персидском заливе и «море Азимова». По его словам, ситуация в указанных регионах свидетельствует, что НАТО должно обладать возможностями «находить и уничтожать мины».

Автор не поясняет, где расположено «море Азимова». Возможно, он неправильно написал название Азовского моря (Sea of Azov).

При этом название, которые приводит Бэкли заставляет вспомнить об американском писателе-фантасте Айзеке Азимове (Isaac Asimov).

Бэкли учился в военно-морской академии США.

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