Судья окружного суда Саффолка, США, Роберт Кикале после почти года расследования признался, что проник в дом своей 23-летней соседки, чтобы украсть её грязное нижнее бельё. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на AP.

По данным следствия, в марте 2018-го женщина находилась у себя дома, услышала шум в соседней комнате и пошла туда. Своим появлением она спугнула похитителя. Вызванный на место наряд полиции нашёл нарушителя спокойствия в нескольких кварталах от места происшествия.

В этот раз 50-летний мужчина, вероятно, попросту не успел ничего украсть, но правоохранители обнаружили в карманах его пиджака и плаща несколько пар нижнего белья, которое он украл во время прошлых «налётов».

Сколько точно раз Кикале наведывался к своей соседке за трусиками, непонятно, а сам он назвать точное число затруднился. Ожидается, что 15 ноября он будет приговорён к пяти годам условно.

Как рассказал адвокат подсудимого Майкл Браун, его клиент, 26 лет проработавший в местном суде, не только признал вину, но и сильно изменился за последнее время и имеет успехи в борьбе со своими психическими проблемами.

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