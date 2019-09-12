В степях Актюбинской области на западе Казахстана задержали три автомашины, в которых перевозились полсотни живых голубей, сообщила пресс-служба областного департамента полиции.

«Все три автомашины вместе с пассажирами и водителями были доставлены в Байганинский районный отдел полиции для выяснения обстоятельств. При проверке выяснилось, что один из задержанных является гражданином Казахстана, остальные пятеро — граждане Сирии», — говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в четверг.

Со слов задержанных, несколько дней назад они выехали из Алматы и направлялись в Актобе, а голубей приобрели по дороге у жителей Приаралья для употребления в пищу. Задержанные рассказали, что целью их поездки по казахстанским степям был поиск мест обитания сокола балобана.

В отношении задержанных был собран административный материал по статье 389 (незаконное приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей и дериватов) КоАП, дело направлено в суд.

Решением суда гражданин Казахстана и гражданин Сирии оштрафованы на 25 тыс. тенге каждый. Еще два сирийца привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, одному из них вынесено взыскание в виде предупреждения, другому — арест 15 суток с административным выдворением. Еще двух сирийцев к ответственности привлекать не стали.

«Голуби выпущены на свободу», — отметили в полиции.

Minval.az