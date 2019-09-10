Бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко оскандалилась своим поведением в парламенте.

Так, бывшая народная избранница пришла в здание ВР, разулась и закинула грязные ноги на стол. Как пишет «Корреспондент», соответствующий снимок на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

«Перерыв. Надежда не депутат! Сегодня она посетитель», – подписал он фото.



На опубликованном снимке видны грязные ноги Савченко. Их она закинула на стол, на котором стоит пластиковый стакан с водой, а рядом — пачка сигарет.

Minval.az