Российский рэпер Гуф опубликовал в Instagram видео с извинениями за совместный с Тимати клип о Москве, набравший рекордные миллион дизлайков на YouTube, пишет Znak. «Я в шоке от того, сколько говна на меня вылилось», — начал свое обращение артист.

Гуф выразил сожаление по поводу того, что «не следит за политической ситуацией в стране и в Москве». По его словам, он не знал о выборах 8 сентября и в проект с Тимати «вписался на полном энтузиазме». Рэпер пояснил, что «ему сказали, что надо поздравить город», но не уточнил, кто именно к нему обратился. Гуф утверждает, что «ни копейки с этого не получил» и не знает, получил ли какие-то деньги за эту песню и клип сам Тимати.

«Развели, подставили меня. Такая фигня. В очередной раз поюзали. Я реально извиняюсь и очень горд за ту молодежь, которая разбирается в политике и ищет светлое будущее. Я вас, наверное, понимаю теперь. Это [песня и клип о Москве] выглядит так, будто меня кто-то заставил прочитать про Собянина. Ни разу не так. Я просто живу и радуюсь жизни сегодня. В следующий раз при каких-то раскладах буду интересоваться у людей, кто соображает в этом», — заявил Гуф, отметив, что с Тимати больше сотрудничать не собирается.

В свою очередь Тимати в Instagram заявил, что не ожидал такого резонанса от клипа и нужно было еще постараться «разозлить такое количество людей». Поэтому он принял решение удалить клип с YouTube. «Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю, что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел, — написал рэпер. — Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал. Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому удаляю это видео, чтобы не продолжать волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было».

Совместный клип на песню «Москва» Тимати и Гуф выпустили 7 сентября. За три дня он набрал 3,1 миллиона просмотров и один миллион дизлайков, тогда как понравилось видео только 63 тысячам пользователей YouTube. Предыдущим лидером по числу негативных оценок был клип Фейса «Я роняю Запад», который собрал 674 тысячи дизлайков.

Песня сопровождается панорамами главных достопримечательностей столицы. Артисты называют себя запасной Кремлевской стеной. Они в позитивном ключе говорят о мэре Сергее Собянине, признаются в любви городу и при этом критикуют митинги. Многие комментаторы обвинили рэперов в продажности.

В песне есть строки «не хожу на митинги, не втираю дичь» и «хлопну бургер за здоровье Собянина». Вот еще некоторые цитаты: «плитка сыпется с небес, тебе нравится», «помню этот город 15 лет назад, отвечаю: ЦАО сейчас — мировой стандарт», «тот самый город, что не проводит гей-парады», «[Москва] — квинтэссенция интеллигентов и джамшутов».

Тимати был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2012 и 2018 годах.

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