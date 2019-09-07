В самолете, который вывозит удерживаемых на Украине россиян из Киева, находится экс-командир ПВО «ДНР» Владимир Цемах.

«На борту российского самолета – Владимир Цемах», – сообщает 7 сентября издание «Страна.ua» со ссылкой на находящегося в аэропорту Борисполь журналиста Александра Коца.

О том, что Цемаха планируют обменять на Сенцова, стало известно еще 5 сентября, когда бывшего военнослужащего отпустили из-под стражи. За два дня до этого голландская прокуратура направила Украине требование не выдавать мужчину России и попросила о возможности допросить его, а 5 сентября аналогичное обращение на имя президента Владимира Зеленского поступило от группы из 40 евродепутатов.

Minval.az