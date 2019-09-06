Юрий Дудь — дегенерат, лощеная нечисть, борец с перхотью и ничтожная мразь, а раскручивает его либерастня, заявил в эфире «Вестей FM» кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.

Четыре дня назад Дудь опубликовал на YouTube документальный фильм о теракте в Беслане. В нем журналист обвинил государство в том, что его ошибки привели к трагедии; в том, что стесняется этой темы; в том, что ничего не делает, чтобы его простили.

В эфире шоу «Полный контакт» Соловьев обвинил коллегу в абсолютном непонимании того, что, как и почему произошло в Беслане.

Он назвал Дудя дегенератом за то, что тот винит во всем государство, и обвинил, в свою очередь, в отсутствии сопереживания, а также в том, что его раскручивает «либерастня».

Кроме того, Соловьев назвал коллегу бездарным спортивным журналистом, лощеной нечистью и борцом с перхотью и посоветовал тому продолжать сниматься в рекламе шампуня, а не снимать фильмы на серьезные темы.

«В этой башке, кроме химических элементов «Проктер энд Гэмбл», ничего другого не обнаружено», — уверен он.

Minval.az