Встреча глав МИД Армении и Азербайджана планируется в скором времени. Об этом сообщил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

«Встреча планируется. Она запланирована в скором времени. Но есть договоренность сообщать о ней одновременно, и я не хочу нарушать договоренность глав МИД и сопредседателей», — цитирует его News.am.

Отвечая на вопрос об отсутствии документа на переговорном столе, армянский министр отметил, что «цель переговоров ныне обсуждение многочисленных параметров – потенциального пути урегулирования». По его словам, поскольку процесс существует длительное время, сформировались многочисленные параметры, которые вкупе могут стать путем решения.

«Наша цель их сопоставление и достижение соразмерности. Ни одна сторона не может руководствоваться максималистским подходом», – заявил Мнацаканян. С другой стороны, отметил он, вкладывается большой потенциал для решения, оценки и нахождения граней сопоставления.

Примечательно, что глава МИД одновременно опроверг самого себя, отметив, что «существующий формат переговоров – лучший». Хотя в конце августа Мнацаканян, говоря о намеченной встрече со своим азербайджанским коллегой, заявлял, что Ереван «по-прежнему настаивает на непосредственном участии сепаратистов Карабаха в переговорах».

Minval.az