Жительница индийского штата Андхра-Прадеш, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Hindustan Times, директор больницы заявил, что Эрраматти Мангаямма (Erramatti Mangayamma) родила с помощью кесарева сечения.

«Операция прошла гладко. И мать, и новорожденные здоровы и не имеют никаких осложнений. Однако мать отправили в отделение интенсивной терапии, чтобы она смогла выйти из пережитого за последние несколько часов стресса», — сказал он.

Мангаямма не сможет кормить детей грудью, они получат молоко из донорского банка.

По словам директора, пожилая женщина смогла выносить и родить детей благодаря тому, что не имела таких медицинских осложнений как диабет и гипертензия.

Мангаямма и ее 80-летний муж Рая Рао поженились 22 марта 1962 года. На протяжении последних 57 лет пара безуспешно пыталась завести ребенка. Однако благодаря процедуре искусственного оплодотворения 74-летняя женщина смогла забеременеть в январе текущего года.

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