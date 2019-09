Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».

Ники Минаж также обратилась к поклонникам: «Оставайтесь со мной до конца».

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥🦄

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) 5 сентября 2019 г.