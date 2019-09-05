Армения может заблокировать получение статуса наблюдателя или партнера ОДКБ любым недружественным ей государством, сказал замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в парламенте.

В Комиссии по внешним связям Национального Собрания Армении 5 сентября прошло обсуждение поправок в Устав ОДКБ, предполагающее введение статусов наблюдателя и партнера Организации.

«До этого был пункт о том, что ОДКБ может иметь наблюдателя, но он не был раскрыт. Сейчас есть предложение, чтобы был также более высокий статус – партнера. Между ними есть разница», — сказал на заседании замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян.

Партнер — это то государство, которое заинтересовано углублять отношения с ОДКБ и разделяет ее идеологию.

По словам Кочаряна, для Армении важно существование пункта о том, что страны, имеющие подобный статус, не предпринимали бы каких-то действий против члена Организации.

«В данном случае ни одно государство не может получить статус наблюдателя или партнера без согласия всех членов ОДКБ», — сказал Кочарян.

Депутатов, в первую очередь, интересовал вопрос, претендует ли на один из статусов Азербайджан.

Кочарян отметил, что цель ОДКБ – безопасность ее членов. И если есть государство, которое прямо угрожает территориальной целостности и безопасности Армении, то не нужно никаких дополнительных фактов для блокирования попыток получения каких-то статусов.

«Позиции Армении крепки. Важно, что мы участвуем в организациях ОДКБ и ЕАЭС. Очень хорошо, что Армения туда входит, представьте, что туда входил бы Азербайджан, это было бы для нас намного более неприемлемо», — отметил Кочарян.

Он отметил, что если, например, наблюдатель совершает какие-то действия, направленные против члена ОДКБ или Организации в целом, то это государство или Организация могут быть лишены статуса и после его получения.

Аналогичная ситуация в этом вопросе с Пакистаном, с которым у Армении нет дипломатических отношений.

Minval.az