Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что советский период отрицательно повлиял на население страны, породив своеобразного «урода» — так называемого советского человека. Об этом он упомянул в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

«Вот этот советский человек — это был все-таки своего рода урод. Говорил одно, думал другое. И может быть, это самое главное», — ответил Познер на вопрос о влиянии СССР на людей.

По словам журналиста, никакой человек не может жить без веры во что бы то ни было. Он уточнил, что изначально люди были вдохновлены новой идеологией и были готовы на героические поступки. Познер вспомнил, как в студенческом возрасте он и его сверстники ездили на Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и на освоение целинных земель, заявив, что они делали это «от души».

«Но когда постепенно ты начинаешь понимать, что твоя вера — это ложь, что тебя обманывали, что твои родители жертвовали собой ни ради чего, и ты тоже. Тогда что происходит с тобой: ты становишься циником — не скептиком, а циником», — сказал Познер. По его словам, «главный вклад» советской идеологии — в том, что она уничтожила веру в человечество у огромного количества людей.

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