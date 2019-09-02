Жители острова Ольхон в Иркутской области привезли и установили гигантский бюст Путина, чтобы жители района смогли ему доносить тревожащие их проблемы.

На записи видно, как гипсовый бюст перевозят по воде. «В 2019 г. президент РФ Владимир Путин посещал Иркутскую область неоднократно. Причиной визита стали печальные события, связанные с наводнениями. Но он не заметил той ситуации, которая развернулась на территории Ольхонского района. Поэтому мы решили привезти бюст президента сами, чтобы он обратил внимание», — заявляют авторы идеи, передает агентство «Росбалт».

Жители Ольхона, в частности, жалуются, что не могут зарегистрировать дома или получить в аренду землю, поскольку живут рядом с Байкалом: «Невозможно жить в байкальской правовой аномалии, когда один закон противоречит другим, когда прокуратура управляет судами, когда мэры боятся принимать решения, когда люди не могут жить без того, чтобы не нарушить либо то, либо другое постановление. Владимир Владимирович, обратите внимание на Байкал. Так мы его не спасем», — говорится в ролике.

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