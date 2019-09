Если в мужском теннисном туре молодежь никак не может сместить 30-летних гигантов, то в женском мы не успеваем привыкнуть ко всем новым звездам. В январе круче всех была 21-летняя Наоми Осака, в марте взорвала 18-летняя Бьянка Андрееску, а в июле всех покоряла 15-летняя Коко Гауфф. Прорыв на прорыве.

В третьем круге US Open Осака играла с Гауфф. Одним матчем она доказала, что ее рано оставили в прошлом, и показала, как нежность и понимание покоряют стадионы.

Наоми провела потрясающий матч на уровне победного Australian Open. У нее была простая, но четкая тактика (давить форхенд и вторую подачу соперницы) и очень качественное исполнение (24 виннерса при всего 17 ошибках). Что еще важнее для Осаки, она играла очень дисциплинированно и собрано.

«Спорт сегодня» отмечает, что эта собранность особенно впечатляла на фоне того, что почти весь стадион болел против Наоми – на секундочку, действующей чемпионки и первой ракетки мира. Весь масштаб любви Нью-Йорка к Гауфф проявился еще за два дня до матча: когда Коко выиграла второй круг, и на корте сказали, что ей теперь играть с Осакой, трибуны заухали.

В ночь с пятницы на субботу все увидели, как с враждебностью зрителей справлялся Даниил Медведев. Он взял на себя роль суперзлодея, который делает гадости, а потом купается в ненависти к себе. Его речь после победы над Лопесом была чем-то из комиксов, из рестлинга, из репертуара Ивана Драго. Это было настолько смело, что даже гадости уже не кажутся такими гадкими.

Осака пошла другим путем. Во время матча она вообще не обращала ни на что внимания. А после – заставила сердца сжаться, когда тепло обняла Коко и пригласила ее вместе дать интервью на корте.

Class. Act. 👏

After defeating Coco Gauff in straight sets, Naomi Osaka asked the 15-year-old to join her for the encore interview. pic.twitter.com/kcat7fRggr

— espnW (@espnW) 1 сентября 2019 г.