Если в мужском теннисном туре молодежь никак не может сместить 30-летних гигантов, то в женском мы не успеваем привыкнуть ко всем новым звездам. В январе круче всех была 21-летняя Наоми Осака, в марте взорвала 18-летняя Бьянка Андрееску, а в июле всех покоряла 15-летняя Коко Гауфф. Прорыв на прорыве.

В третьем круге US Open Осака играла с Гауфф. Одним матчем она доказала, что ее рано оставили в прошлом, и показала, как нежность и понимание покоряют стадионы.

Наоми провела потрясающий матч на уровне победного Australian Open. У нее была простая, но четкая тактика (давить форхенд и вторую подачу соперницы) и очень качественное исполнение (24 виннерса при всего 17 ошибках). Что еще важнее для Осаки, она играла очень дисциплинированно и собрано.

«Спорт сегодня» отмечает, что эта собранность особенно впечатляла на фоне того, что почти весь стадион болел против Наоми – на секундочку, действующей чемпионки и первой ракетки мира. Весь масштаб любви Нью-Йорка к Гауфф проявился еще за два дня до матча: когда Коко выиграла второй круг, и на корте сказали, что ей теперь играть с Осакой, трибуны заухали.

В ночь с пятницы на субботу все увидели, как с враждебностью зрителей справлялся Даниил Медведев. Он взял на себя роль суперзлодея, который делает гадости, а потом купается в ненависти к себе. Его речь после победы над Лопесом была чем-то из комиксов, из рестлинга, из репертуара Ивана Драго. Это было настолько смело, что даже гадости уже не кажутся такими гадкими.

Осака пошла другим путем. Во время матча она вообще не обращала ни на что внимания. А после – заставила сердца сжаться, когда тепло обняла Коко и пригласила ее вместе дать интервью на корте.

Class. Act. 👏 After defeating Coco Gauff in straight sets, Naomi Osaka asked the 15-year-old to join her for the encore interview. pic.twitter.com/kcat7fRggr — espnW (@espnW) 1 сентября 2019 г.

И если слезы Гауфф были ожидаемы и понятны, то Наоми удивила. Она обратилась к команде Коко, которую знает по тренировочной базе во Флориде, когда Гауфф еще была ребенком: «Вы вырастили невероятную теннисистку». И расплакалась сама. Хотя в начале года с сухими глазами выиграла тяжелейший финал «Шлема».

Это было так трогательно и мило, что болеть против нее теперь смогут только каменные сердца.

Потом в интервью ESPN японка рассказала, что хотела дать Гауфф возможность напрямую обратиться к тем, кто ее поддерживал. И что хотела показать зрителям на корте то, чего они никогда не видят: «Они не знают, что мы идем в раздевалку и плачем».

Простым жестом Осака показала, что прекрасно понимает боль и разочарование соперницы. Послушайте саму Гауфф: «После матча она доказала, что она истинная спортсменка. Я считаю, что спортсмен – это человек, который на корте относится к тебе как к худшему врагу, но потом – как к лучшему другу. По-моему, сегодня она так и поступила».

Этот момент должен стать легендарным.

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