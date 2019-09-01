В Саратове мужчина зарезал двухмесячную дочь с врожденной патологией. Об этом сообщается на сайте областного управления СК России.

По данным следователей, которые приводит РБК, инцидент произошел днем в субботу. 31-летний мужчина, его 26-летняя жена, двухлетний сын и двухмесячная дочь находились дома. Когда женщина ушла в магазин, ее муж взял переноску с девочкой и поднялся на чердак, где нанес ребенку удар ножом в область шеи.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Отмечается, что подозреваемого задержали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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