Власти Армении отказались принимать приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября в Варшаве, заметив, что в этом конфликте страна принимала участие в составе СССР, заявил глава МИД республики Зограб Мнацаканян.

«Это принципиальный вопрос. Мы представляем страну, которая имела непосредственное отношение ко Второй мировой войне. Наши деды воевали в советской армии против нацизма», – передает его слова ТАСС.

По его словам, у Армении «чувствительный подход» к организации подобных международных мероприятий.

Ранее сообщалось, что из солидарности с Россией в Варшаву также отказался ехать президент Беларуси Александр Лукашенко.

Minval.az