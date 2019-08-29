Судья Тверского суда Москвы Марина Сизинцева назначила незарегистрированному кандидату на выборах в Мосгордуму Илье Яшину десять суток ареста.

На Яшина составили административный протокол об организации митинга без уведомления — поводом стал его твит, посвященный акции 3 августа.

«Медуза» отмечает, что новый арест стал для Яшина пятым по счету с 29 июля, когда ему назначили 10 суток за призыв к участию в акции 27 июля: Яшина задержали до начала акции, затем отпустили, но вечером снова задержали. 30 июля ему назначили еще 10 суток, а затем дважды задерживали и арестовывали после выхода из спецприемника.

По мнению главы юридической службы «Апологии протеста» Алексея Глухова, случай Яшина может быть первым в истории России, когда человеку назначали четыре административных ареста подряд.

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