Фотографии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева незаконно использовали в рекламе казино. Об этом в соцсети Facebook сообщил его пресс-секретарь Берик Курмангали.

— Хочу официально заявить, что глава государства не имеет никакого отношения к этой рекламе, а его фотографии использованы незаконно, — заявил Курмангали.

Пресс-секретарь отметил, что после того, как в социальных сетях появилась реклама с президентом, к нему начали поступать сообщения от СМИ с просьбой прокомментировать её. По словам Курмангали, он не сомневается в том, что правоохранители установят недобросовестных рекламодателей, которые понесут ответственность за свои действия.



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