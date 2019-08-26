Китайский блогер Чао инсценировал ДТП в Чжэнчжоу, снимая ролик для соцсети Weibo. Чао, находясь за рулем автомобиля Lamborghini, якобы столкнулся с 55-летней женщиной на электроскутере.

После постановочной аварии «пострадавшая» — как выяснилось впоследствии, мать блогера — каталась по асфальту, изображая боль от полученных травм, передает РИА Новости.

Инцидент снимал на видео друг блогера. Отмечается, что таким образом Чао рассчитывал повысить популярность своего профиля в социальной сети.

Очевидцы и участники дорожного движения заявили на авторов ролика в полицию. В заявлении говорилось, что действия блогера спровоцировали затор. В результате Чао, его мать и друга арестовали на пять суток и оштрафовали на 200 юаней за нарушение общественного порядка.

Minval.az