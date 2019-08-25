Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Я думаю, что этот мораторий навязан России. Все эти вещи, навязанные нашей стране под псевдочеловеческими ценностями, которые пропагандирует Европа, делаются умышленно для разрушения нашей страны. Мораторий на смертную казнь разрушает Российскую Федерацию», — отметил депутат. При этом он отказался инициировать рассмотрение данного вопроса, так как это «вопрос президента нашей страны».

По мнению Шерина, высшей меры наказания заслуживают, как минимум, те, кто убил несколько человек. «Помните женщину, приезжую из Средней Азии, которая грудному ребенку голову отрезала (речь, видимо, идет о няне Гульчехре Бобокуловой — прим. Ленты.ру)? Ее нужно было при задержании просто застрелить. Жаль, что никто из силовиков не взял на себя смелость cделать это», — выразил мнение парламентарий.

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