Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) требует взыскать с китайской China Film Group, актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей. Заявление подал управляющий Кирилл Бодров в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно имеющимся данным, РФГ финансировала фильм «Тайна печати дракона», где в эпизодических ролях участвовали Чан и Шварценеггер. Лента неудачно вышла в прокат Китае, поэтому банкротящаяся компания не может получить с него прибыль.

Отмечается, что премьера фильма в России состоится в сентябре.

Продюсер фильма Алексей Петрухин заявил, что требования РФГ бесперспективны, так как 200 млн рублей, которые были выделены компанией на фильм, были получены от Фонда кино, а не принадлежали отдельным инвесторам или РФГ.

«Так что кредиторы РФГ, а также китайские инвесторы и тем более актеры не имеют к ним никакого отношения», — добавил он. Фильм собрал $2,1 млн за первый уикедн.

Minval.az