Пользовательницу Facebook по имени Дарси Рой Мерфи обругали за фотографию кольца, которое, по ее словам, изготовлено из пуповины ее ребенка. Как сообщает «Лента.ру», публикацию женщина сделала в закрытом сообществе That’s It, I’m Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над обручальными кольцами»).

На снимке запечатлена правая рука с украшением на безымянном пальце. На тонком серебряном кольце расположен крупный камень бурого оттенка. «Я тот самый человек, который решил сделать кольцо из пуповины своей дочери, чтобы она всегда была со мной. Еще не видела здесь подобных постов, поэтому собираюсь вас удивить и ужаснуть», — описала Дарси фотографию.

Комментаторы высказали отвращение к увиденному. «Я бы никогда не догадалась, что это такое, если бы ты не объяснила. Теперь меня тошнит», — негодовала одна из них. «Что, черт возьми, это такое? Я не знаю, как с этим жить», — возмутилась другая. «Но зачем тебе это нужно? Омерзительно», — недоумевала третья подписчица группы.

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